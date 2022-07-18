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البرلمان الهندي يبدأ التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد

البرلمان الهندي يبدأ التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد
الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

بدأ البرلمان الهندي، اليوم الاثنين، التصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد، وسط توقعات بفوز سياسية من طائفة قبلية مهمشة بهذا المنصب.

العالم-اسيا والباسفيك

ورشح رئيس الوزراء ناريندرا مودي زعيم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، دروبادي مورمو التي تنتمي لقبيلة السانتال للمنصب الشرفي إلى حد كبير.

وفي حال انتخابها، ستكون أول رئيس قبلي للهند وثاني امرأة تتولى هذا المنصب، بحسب "فرانس برس".

وبدأت مورمو البالغة من العمر 64 عاما حياتها المهنية كمعلمة في مدرسة بولاية أوديشا الواقعة شرقي البلاد قبل أن تخوض غمار السياسة.

وشغلت السياسية الهندية مناصب وزارية في حكومة الولاية وتولت منصب حاكم ولاية جارخاند المجاورة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الانتخابات في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويتولى رئيس وزراء الهند السلطة التنفيذية، لكن يمكن للرئيس إعادة بعض مشاريع القوانين البرلمانية لإعادة النظر فيها.

كما يلعب الرئيس دورا استشاريا في عملية تشكيل الحكومات.

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