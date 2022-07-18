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هذا ما قال بيسكوف عن اجراءات الحظر المفروضة على روسيا وإيران

هذا ما قال بيسكوف عن اجراءات الحظر المفروضة على روسيا وإيران
الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإانين، اجراءات الحظر المفروضة على كل من روسيا وإيران بالثمن الذي يدفعه البلدان مقابل سيادتهما.

العالم-روسيا

وقال بيسكوف: "منذ أيام الاتحاد السوفيتي، تم فرض قيود مختلفة على بلدنا، والتي ربما يَقدَر عددها الإجمالي بالآلاف، وهي قيود في مجالات مختلفة. لكن ربما يكون هذا هو الثمن الذي يدفعه بلدنا وإيران مقابل استقلالهما وسيادتهما".

كما أكد أنه لا يوجد إطار زمني واضح للعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وستنتهي عندما تتحقق جميع أهدافها.

وشدد على أنه "لا يساورنا شك في أن العملية العسكرية الخاصة (لروسيا في أوكرانيا) ستنتهي بعد تحقيق جميع أهدافها. لا توجد أطر زمنية واضحة، الشيء الرئيسي هو فعالية هذه العملية".

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