الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢
٠٩:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

تقديرات بإنتاج 1047 طناً من الدراق بالسويداء للموسم الحالي

تقديرات بإنتاج 1047 طناً من الدراق بالسويداء للموسم الحالي
الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

قدرت مديرية الزراعة بالسويداء إجمالي إنتاج المحافظة من ثمار الدراق (الخوخ) للموسم الحالي بنحو1047 طناً.

العالم - سوريا

وذكر مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد في تصريح لمراسل سانا اليوم: “أن الانتاج لهذا الموسم مقبول وهناك توسع في المساحات المزروعة بالدراق والتي وصلت إلى 5010 دونمات قياساً بـ 4800 دونم خلال الموسم الماضي.

وأشار حامد إلى أن أشجار الدراق تتركز في المناطق الجبلية المرتفعة وخاصة منطقة ضهر الجبل إضافة للمنطقة الغربية مبيناً أن إجمالي عدد أشجار الدراق بالمحافظة يبلغ نحو 195 ألف شجرة يشكل المثمر منها أكثر من 142 ألف شجرة .

وكانت محافظة السويداء أنتجت الموسم الماضي نحو 953 طناً من ثمار الدراق.

روابط ذات صلة

سوريا: إنتاجنا من القمح هذا العام 1.7 مليون طن ونحتاج إلى 3.2 مليون طن

سوريا وصربيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

الزراعة السورية تعلق على حريق شب في أكداس القمح بدرعا + صور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عمران خان بعد فوزه في ولاية بنجاب يطالب بانتخابات مبكرة

شاهد.. ماذا سيتمخص من اجتماع القوى العراقية اليوم؟

بالفيديو.. باحث في الشؤون الإستراتيجية: ثمن بيع فلسطين المحتلة هو الحفاظ على العروش في المنطقة

بالفيديو.. الأمين العالم السابق للمؤتمر القومي العربي: التطبيع بدأت منذ نشوء الكيان الاسرائيلي

هذا ما قال بيسكوف عن اجراءات الحظر المفروضة على روسيا وإيران

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 18-07-2022