تقديرات بإنتاج 1047 طناً من الدراق بالسويداء للموسم الحالي

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وذكر مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد في تصريح لمراسل سانا اليوم: “أن الانتاج لهذا الموسم مقبول وهناك توسع في المساحات المزروعة بالدراق والتي وصلت إلى 5010 دونمات قياساً بـ 4800 دونم خلال الموسم الماضي.

وأشار حامد إلى أن أشجار الدراق تتركز في المناطق الجبلية المرتفعة وخاصة منطقة ضهر الجبل إضافة للمنطقة الغربية مبيناً أن إجمالي عدد أشجار الدراق بالمحافظة يبلغ نحو 195 ألف شجرة يشكل المثمر منها أكثر من 142 ألف شجرة .

وكانت محافظة السويداء أنتجت الموسم الماضي نحو 953 طناً من ثمار الدراق.