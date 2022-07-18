إرهابيو 'النصرة' يستخدمون سيارات 'الخوذ البيضاء' لقصف المناطق الآمنة

العالم -سوريا

وذكر نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم يفغيني غيراسيموف في بيان له أن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة استخدموا خلال قصف المناطق الآمنة في أرياف حلب وإدلب واللاذقية سيارات الإسعاف ومركبات عليها شعار منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية مشيراً إلى أنه تم رصد 16 اعتداء بقذائف الهاون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.