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الدفاع الروسية: ..

إرهابيو 'النصرة' يستخدمون سيارات 'الخوذ البيضاء' لقصف المناطق الآمنة

إرهابيو 'النصرة' يستخدمون سيارات 'الخوذ البيضاء' لقصف المناطق الآمنة
الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة يستخدمون سيارات الإسعاف ومركبات عليها شعار منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية لقصف المناطق الآمنة في منطقة خفض التصعيد.

العالم -سوريا

وذكر نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم يفغيني غيراسيموف في بيان له أن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة استخدموا خلال قصف المناطق الآمنة في أرياف حلب وإدلب واللاذقية سيارات الإسعاف ومركبات عليها شعار منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية مشيراً إلى أنه تم رصد 16 اعتداء بقذائف الهاون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتأسست منظمة “الخوذ البيضاء” في تركيا عام 2013 بتمويل بريطاني أمريكي وترتبط بشكل عضوي بالتنظيمات الإرهابية وتدعمها وخصوصاً “جبهة النصرة” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية الأمر الذي كشفته وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة إضافة إلى عشرات الوثائق التي عثر عليها الجيش العربي السوري في المناطق التي حررها من الإرهاب.

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الدفاع الروسية: .. إرهابيو 'النصرة' يستخدمون سيارات 'الخوذ البيضاء' لقصف المناطق الآمنة

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