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وزارة الصحة : 14 وفاة جديدة بكورونا في ايران

وزارة الصحة : 14 وفاة جديدة بكورونا في ايران
الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

 اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي (الايرانية)، 14 وفاة و5687 اصابة جديدة بفيروس كورونا المعدي خلال الساعات الـ 24 الماضية، داخل البلاد.

العالم - ايران

وفي تقريرها الصادر اليوم الاثنين، اشارت الصحة الايرانية الى ان اجمالي عدد المصابين بمرض كورونا في البلاد بلغ 7 ملايين و284 الفا و165 شخصا، وان مجموع المتوفين تاثرا بهذا المرض ايضا، بلغ 141 الفا و513 شخصا.

كما لفت البيان بان مجموع المتعافين من فيروس كورونا في ايران بلغ لحد اليوم، 7 ملايين و68 الفا و990 شخصا.

وعن التطعيم العام ضد هذا الفيروس الوبائي، اعلنت وزارة الصحة توزيع ما يبلغ 151 مليونا و319 الفا و792 جرعة (الاولى والثانية والتعزيزية) من اللقاحات المضادة على صعيد البلاد لحد الان.

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