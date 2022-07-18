وزارة الصحة : 14 وفاة جديدة بكورونا في ايران

العالم - ايران

وفي تقريرها الصادر اليوم الاثنين، اشارت الصحة الايرانية الى ان اجمالي عدد المصابين بمرض كورونا في البلاد بلغ 7 ملايين و284 الفا و165 شخصا، وان مجموع المتوفين تاثرا بهذا المرض ايضا، بلغ 141 الفا و513 شخصا.

كما لفت البيان بان مجموع المتعافين من فيروس كورونا في ايران بلغ لحد اليوم، 7 ملايين و68 الفا و990 شخصا.

وعن التطعيم العام ضد هذا الفيروس الوبائي، اعلنت وزارة الصحة توزيع ما يبلغ 151 مليونا و319 الفا و792 جرعة (الاولى والثانية والتعزيزية) من اللقاحات المضادة على صعيد البلاد لحد الان.