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متحدث الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: قد يتم قريبا توقيع معاهدة للتعاون الشامل مع إيران

الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

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