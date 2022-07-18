العالم – حديث البحرين

ويناقش برنامج " حديث البحرين "مقاطعة الانتخابات وفق المعارضة حيث ان قرار المقاطعة سيحقق حزمة من الاهداف السياسية منها تصفير صناديق الانتخابات أو التأثير في نسبة المشاركة ترشيحا وترشحا كما أن تحقيق ذلك من شأنه أن يزيد بالضغط الدولي على نظام الحكم في البحرين ويبين أنه منزوع الشرعية الشعبية وتأخذ دعوات المعارضة لمقاطعة الانتخابات أهمية كبيرة بعد أن كثف الشيخ آية الله عيسى قاسم بياناته المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي محذرا في بيان الأخير من تنفيذ النظام المخطط الانتخابي الجائر.



ويبحث البرنامج كلمة الشيخ آية الله عيسى قاسم الذي يختصر دجل آل خليفة فيقول" إذا زعمتم بأن الانتخابات بحسب تخطيطكم هي لمصلحة الشعب فأنتم أول من يعلم بعدم صدقية مطلقا لهذا الزعم".

حيث دعا الشيخ آية الله عيسى قاسم إلى الوقوف بوجه ما وصفه بالمخطط الانتخابي الجائر في البحرين، حذر الشيخ قاسم في بيان من مغبة المشاركة بالانتخابات المقرر إجراؤها أواخر هذا العام.

وقال:"إن إنجاز عملية الانتخاب حسب مخططه الرجعي الظالم لتحقيق الأهداف السلطوية المركزة للسياسة الانفرادية، والمضادة لمصلحة الشعب؛ لا يعني إلا نكسة جديدة للوطن، وتعميقا أشد لمأساة الشعب، وتثبيتا لدكتاتورية الحكم، وإطالة لأمد المحنة العامة التي يعاني منها أهل هذا البلد العزيز

ودعا الجميع إلى الوقوف بوجه "الانتخابات المزيفة المكذوبة على الشعب، الملتفة على حقوقه، والتبرؤ منها في حال إجرائها"، وأكد على ضرورة إجراء انتخابات صحيحة غير مزورة, ومع فشل إجراء مثل هذه الانتخابات فلابد من الرفض الصريح لأي انتخاب كاذب.

وتطرق البرنامج الى موضوع تزايد الدعوات الشعبية والحزبية إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة في البحرين هذا العام في ظل استبداد النظام البحريني واعتماده سياسة الأقصاء والحظر السياسي، ومنذ أيام تشهد بلدات بحرينية موجة من التظاهرات الرافضة للانتخابات والمشاركة فيها باعتبارها تزييف لإرادة الشعب البحريني وتفتقد لأدنى معايير النزاهة والمنافسة الشريفة.

وفي السياق نفسه أكد نشطاء معارضون على التمسك بخيار مقاطعة الانتخابات، حتى تتم عملية إصلاح حقيقية يمكن من خلالها المشاركة في صنع القرار.

ورأى النشطاء خلال مساحة حوارية نظمتها جمعية الوفاق البحرينية عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر إن المجلس بتركيبته الحالية هو أداة في يد السلطة التنفيذية.

وأكد ضيف البرنامج النائب البحريني السابق والناشط السياسي علي العشيري من المنامة أن كلمة الشيخ آية الله عيسى قاسم صادرة عن أكبر مرجعية سياسية ودينية في البحرين لا بد وأن تكون كلمته هي الفصل في موضوع الانتخابات ومواضيع مفصلية أخرى وعلى ضوء الأوضاع الموجودة في البحرين ومنذ عام 2010 حتى الآن فالتأكيد على أن هنالك من يلمع المشاركة ومن الفائدة بهذه المشاركة بما لها من فوائد ايجابية على الشعب البحريني الا أن واقع الممارسات من عام 2010 حتى الآن يظهر أن البرلمان لا يمكن التعويل عليه ولا يمكن أن يمثل هذا الشعب كما أن الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدستورية والقوانين التي تمت الموافقة عليها من قبل البرلمانات السابقة جميعها أدت الى الأزمة السياسية والمالية والمعيشية في البحرين.

فيما اعتبرالناشط السياسي البحريني علي الفايز من لندن أن مبدأ المعارضة بقيادة آية الله قاسم «هو المشاركة الفاعلة في العمل السياسي، لكن فشل البرلمان البحريني وتحوله إلى أداة بيد السلطة وانعدام المشاركة السياسة وصد أبواب الحل والتشريعات الجائرة فرض المقاطعة.

ويتم مناقشة موضوع مع ضيوف الحلقة:

-النائب البحريني السابق والناشط السياسي علي العشيري من المنامة

-الناشط السياسي البحريني علي الفايز من لندن

التفاصيل في الفيديو المرفق ...