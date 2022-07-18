الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢
١٢:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: حرق مقار حكومية بولاية كسلا شرق السودان من قبل قبيلة الهوسا والوالي المكلف يمنع التجمعات والتجمهر تمهيدا لاعلان حالة الطواريء

الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزارة الصحة : 14 وفاة جديدة بكورونا في ايران

الأمن الإقليمي المشترك.. حقيقة فرضتها الجغرافيا على إيران وجيرانها

الدفاع الروسية: .. إرهابيو 'النصرة' يستخدمون سيارات 'الخوذ البيضاء' لقصف المناطق الآمنة

شاهد.. تفاصيل الحادث الدموي الجديد في أميركا

الديمقراطي الكردستاني: هل يصوت التنسيقي لمرشحنا أم؟

طهران ردا على بايدن ... يثرثر لارضاء الكيان الصهيوني