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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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مراسل العالم: وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يصل الى العاصمة الايرانية طهران يوم غد الثلاثاء
مراسل العالم: انتهاء اجتماع روساء الكتل في مجلس النواب العراقي دون صدور اي بيان
مراسل العالم: حرق مقار حكومية بولاية كسلا شرق السودان من قبل قبيلة الهوسا والوالي المكلف يمنع التجمعات والتجمهر تمهيدا لاعلان حالة الطواريء
متحدث الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: قد يتم قريبا توقيع معاهدة للتعاون الشامل مع إيران
مراسل العالم: رئاسة مجلس النواب العراقي تجتمع مع رؤساء الكتل السياسية
السيد الحوثي: اتجهوا على مستوى القوانين والأنظمة في السعودية والإمارات لنشر الفساد والرذيلة في أوساط الشباب
السيد الحوثي: يريدون حتى تغيير النظرة ليدرجوا فيها نظرة أخرى لأعداء الأمة ومن يسعون للسيطرة عليها
السيد الحوثي: أمريكا تخضع للتوجه الصهيوني وتُقدم اليوم على أنها تقود البقية في توجهاتهم ومواقفهم
السيد الحوثي: السعودية استقدمت بايدن بعد يوم من إعلانه بانه صهيوني لتعلنه قائدا للمنطقة
السيد الحوثي: وصل الرئيس الاميركي جو بايدن في هذه الأيام ليتعامل معه الجميع على أنه هو الذي يقود البشرية وهو أعلن بصراحة انتماءه للصهيونية
مراسل العالم: انتهاء اجتماع روساء الكتل في مجلس النواب العراقي دون صدور اي بيان
الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش
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