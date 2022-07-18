بيسكوف: عملية التسوية السورية ستكون مركز الاهتمام خلال زيارة بوتين لطهران

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وقال بيسكوف: "عملية التسوية السورية لروسيا وإيران وتركيا صيغة مهمة للغاية أظهرت قابليتها للتطبيق وهي الصيغة الدولية الوحيدة، التي تسهم بالفعل في التسوية السورية الآن".

وتابع بيسكوف أن قضايا التعاون الثنائي مع إيران وتركيا، بما في ذلك الحوار السياسي، ستكون في صميم المفاوضات مع رئيسي البلدين، قائلا: "بالطبع، ستتاح لنا الفرصة لمناقشة العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران وتركيا وآفاق وجميع سبل استمرار الحوار السياسي مع كل من إيران وتركيا".

هذا وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، يوم الخميس، أن بلاده تستعد بشكل بناء لعقد قمة مع تركيا وإيران حول سوريا في طهران.