الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢
٠١:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

بيسكوف: عملية التسوية السورية ستكون مركز الاهتمام خلال زيارة بوتين لطهران

بيسكوف: عملية التسوية السورية ستكون مركز الاهتمام خلال زيارة بوتين لطهران
الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن عملية التسوية السورية ستكون في قلب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لطهران في إطار المحادثات الثلاثية.

العالم ـ روسیا

وقال بيسكوف: "عملية التسوية السورية لروسيا وإيران وتركيا صيغة مهمة للغاية أظهرت قابليتها للتطبيق وهي الصيغة الدولية الوحيدة، التي تسهم بالفعل في التسوية السورية الآن".

وتابع بيسكوف أن قضايا التعاون الثنائي مع إيران وتركيا، بما في ذلك الحوار السياسي، ستكون في صميم المفاوضات مع رئيسي البلدين، قائلا: "بالطبع، ستتاح لنا الفرصة لمناقشة العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران وتركيا وآفاق وجميع سبل استمرار الحوار السياسي مع كل من إيران وتركيا".

هذا وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، يوم الخميس، أن بلاده تستعد بشكل بناء لعقد قمة مع تركيا وإيران حول سوريا في طهران.

روابط ذات صلة

طهران تستضيف القمة السابعة للدول الراعية لمباحثات استانة

الكرملين: قمة ثلاثية تجمع الرؤساء بوتين ورئيسي وأردوغان في طهران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حزب الله نظم عرضا لفرق الدفاع المدني في جنوب لبنان

قائد سلاح البحر في الحرس الثوري يزور الجزر الايرانية الثلاث في الخليج الفارسي

الرئيس الإماراتي يصل إلى فرنسا في أول زيارته الخارجية

أنقرة تعلن موافقة الأطراف الأربعة على خطة تصدير الحبوب الأوكرانية

لقاءات ديبلوماسية لميقاتي بحث مع شيا وغريو في الاوضاع الراهنة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 18-07-2022