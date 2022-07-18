نبيه بري: لم يعد من وقت للمماطلة في ترسيم الحدود البحرية

العالم- لبنان

وخلال استقبالة اليوم الاثنين لرئيس مجموعة العمل الإميركية للبنان إد غبريال والوفد المرافق أكد بري" ولا مبرر على الاطلاق لهذا التأخير او المنع".

وبعد اللقاء قال غبريال: "أجرينا مع دولة الرئيس نبيه بري محادثات بناءة وصريحة وأكدنا على أهمية السرعة في العمل من جانب الحكومة والمجلس النيابي لانجاز القوانين والسياسات لجهة دفع المفاوضات قدماً مع صندوق النقد الدولي، كما ناقشنا مع رئيس المجلس النيابي العلاقات الثنائية بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية ودعم القوات المسلحة اللبنانية والبرامج الانسانية، كما اعلمنا دولته ان الولايات المتحدة قد دعمت الجيش اللبناني وبعض البرامج الانمائية العام الفائت ب ٧٠٠ مليون دولار".

وأشار غبريال إلى" أنه لم يعد هناك من وقت لإضاعته من أجل تحرك المجلس النيابي لإطلاق مسار تشريعي من أجل انقاذ لبنان ومساعدة اللبنانيين" فمجموعة العمل من أجل لبنان تؤكد "استمرارها العمل من اجل دعم احتياجات لبنان".