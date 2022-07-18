ارتفاع حجم التجارة بين ايران وروسيا بنسبة 81 بالمئة العام الماضي

العالم - ايران

واشار تابان الى الاتفاقية الموقعة بين ايران وروسيا للتبادل المصرفي والمالي اثناء زيارة رئيس البنك المركزي الايراني الى روسيا قائلا ان التنفيذ الدقيق لهذه الاتفاقية سيرفع حجم التجارة البينية، كما من الضروري ان يولي منتجو السلع والبضائع في كل من البلدين اهتماما للمعايير الخاصة بجودة الانتاج والمرعية في كلا البلدين من اجل التنافس مع باقي المنافسين.

واوضح تابان ان الارقام التي نشرها الممثل التجاري الروسي في ايران لعام 2021 تظهر بأن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بنسبة 81/7 بالمئة ووصل الى 4 مليارات و 35 مليون دولار.