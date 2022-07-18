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بالفيديو.. توزيع أكبر كعكة في العالم في مرقد أمير المؤمنين (ع)

الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

قام محبو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، بمناسبة عيد الغدير الأغر بخبز أكبر كعكة في العالم ، في النجف الاشرف في العراق.

العالم - العراق

وتم خبز هذه الكعكة في إيران، وزينت ووزعت في صحن السيدة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) المجاور لمرقد أمير المؤمنين الامام علي(عليه السلام) في النجف الأشرف. يبلغ طول هذه الكعكة أكثر من 1400 متر فيما يبلغ وزنها 20 طنًا.

وشهدت مدينة النجف الاشرف في ليلة عيد الغدير الاغر إحتفالات واسعة، وتوزعت مظاهر الزينة ورفعت لافتات تجديد العهد والولاء لخليفة رسول الله الامام "علي بن ابي طالب" عليه السلام، كما اكتظ المرقد الطاهر باعداد كبيرة من الزائرين من مختلف المحافظات العراقية، ومن خارج العراق لاحياء هذه المناسبة العطرة.

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