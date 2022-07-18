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قائد سلاح البحر في الحرس الثوري يزور الجزر الايرانية الثلاث في الخليج الفارسي

قائد سلاح البحر في الحرس الثوري يزور الجزر الايرانية الثلاث في الخليج الفارسي
الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

زار قائد سلاح البحر في قوات حرس الثورة الاسلامية العميد " علي رضا تنكسيري" اليوم الاثنين الجزر الايرانية الثلاث في الخليج الفارسي "طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى"، والتقى أبطال هذا الحرس وقدم احر التهاني والتبريكات لهم بمناسبة يوم عيد الغدير وأشاد بخدماتهم الجليلة في الحفاظ على الحدود الايرانية.

العالم - ايران

وأبلغ المسؤول العسكري تحيات قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى الامام الخامنئي وقدم لهم الهدايا التي اهداها سماحته للمرابطين في جزر نازعات بالخليج الفارسي.

واعتبر نشوء قوات حرس الثورة الاسلامية وتشكيل حكومة تخضع لاشراف ولاية الفقيه في عصر الغيبة برئاسة نائب الامام الثاني (ع) من الالطاف الالهية والعنايات الربانية، معتبرا الدفاع عن الثورة الاسلامية في الوقت الحاضر التي تعيش في ذروة المظلومية أمام المستكبرين من النعم الالهية على ابناء الشعب الايراني.

ودعا قائد سلاح البحر في قوات حرس الثورة الاسلامية الابطال المرابطين في الجزر والخطوط العملياتية الامامية الى الحفاظ على استعدادهم القتالي في اعلى المستويات وتعزيز معنوياتهم من خلال الاتكال على القدرة الالهية التي لا تقهر ولا تزول.

وحذر العميد " تنكسيري " العدو من مغبة القيام بأي تحرك طائش يريد اثارة الفتنة أو الاعتداء على النظام الاسلامي، مؤكدا أنه سيتلقى صفعة لن ينهض من مكانه ابدا وستجعله القوات الاسلامية يعض اصابع الندم هو ومن يقف وراؤه.

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