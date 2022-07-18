الرئيس الإماراتي يصل إلى فرنسا في أول زيارته الخارجية

العالم - الإمارات

ووصل ابن زايد إلى قصر الإليزيه، وكان في استقباله الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ووزير داخليته، سيباستيان ليكورنو.



وسيبحث الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، خلال زيارته مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، "علاقات الصداقة وآفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب، خاصة في مجالات طاقة المستقبل، وتغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة، وكذلك تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء"، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).



كما سيناقش الجانب الإماراتي والفرنسي خلال لقائهما مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية وذلك بحسب مصادر إماراتية.