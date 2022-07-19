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كيف يختار البعوض ضحاياه؟

كيف يختار البعوض ضحاياه؟
الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

كشفت الطبيبة الروسية المعروفة يلينا أندروسوفا، كيف يختار البعوض ضحايا لسعاته ووفق أية معايير.

العالم - منوعات

وقالت، إن البعوض يحدد الشخص الذي سيهاجمه، وفقا لرائحته الشخصية المنفردة ودرجة حرارة جسده.

ووفقا لها، "يسترشد" البعوض كذلك بقوام وتركيبة الميكروفلورا الشخصية لبشرة الشخص الذي سيهاجمه وثاني أكسيد الكربون المنبعث منه.

وأكدت الطبيبة، أنه كلما زادت قيمة هذين المؤشرين، زادت جاذبية الضحية بالنسبة للبعوض.

وتابعت الخبيرة القول: "يختلف تركيب الميكروفلورا من شخص إلى آخر. لذلك، فإن نسبة المواد ذات الرائحة التي تنتجها الميكروبات تختلف باختلاف الأشخاص، وطبعا تكون الرائحة الكلية لكل جسم مختلفة أيضا".

وأشارت أندروسوفا إلى وجود دراسة علمية تفيد بأن فئة معنية فقط من البعوض - تنجذب أكثر إلى أصحاب فصيلة الدم الأولى من البشر.

وأكدت الطبيبة أنه لا توجد في الوقت الراهن، بيانات حول تفضيل البعوض للأشخاص من جنس ولون معينين.

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