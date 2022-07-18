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مدينة التلال السبع مدينة استيطانية يعمل الاحتلال جاهدا لاقامتها فوق اراضي الفلسطينيين شمالي مدينة رام الله وجنوبي مدينة نابلس ، المدينة الاستيطانية التي تم وضع مخطاطتها في العام ١٩٧٥ وتم في الايام الاخيرة مصادرة اكثر من 1400 دونم لصالحها ستقام فوق اراضي بلدات ترمسعيا والمغير وقريوت وجالود ، المخطط يقوم على توسيع المستوطنات المحيطة مثل مستوطنة شيللو وشافوت راحيل وشرعنة بؤر استيطانية اخرى.

وقال صاحب اراضي مصادرة سعيد طالب: بقى لدينا عنب ترمسعيا نموّله بشكل كامل، حيث زرعت 1000 من غراس الزيتون، وان فقدان مصادر الدخل الفردي للمزارع رهيب جدا".

المخطط الاستيطاني الجديد يتعدى حدود الاراضي المصنفة "ج" ويعتدي على الاراضي المصنفة "ب" وفي بلدة مثل ترمسيعا فان مئات الدونمات المزروعة باشجار الزيتون تمت مصادرتها بالكامل ومئات الدونمات الاخرى تخضع لما يسمى مناطق امنية محاذية للمستوطنات وهذه الاراضي يسمح لاصحابها بالوصول اليها 8 ايام خلال العام فقط وكثيرا ما يحرمون حتى من الوصول اليها.

وقال رئيس بلدية ترمسعيا لافي شلبي: ليس لنا سيطرة على مناطق "س"، نحن فقط نصل اليها 8 ايام في السنه التي هي 4 ايام حراثة و4 ايام اجداد، وقد تم الاعتداء على الـ"ب" تقريبا، وطبعا لا شك انهم محميين من جيشالكيان".

الهجمة الاستيطانية في هذه المنطقة هي الاكثر وضوحا لوقوعها استراتيجيا بين شرق الضفة الغربية وغربها.

هنا تكمن معركة حقيقية، معركة بقاء على الارض، هنا معركة تقوم مابين الطارئ والاصيل، فبينما يحاول الاصيل ان يحافظ على ما تبقى من ارضه يسعى الطارئ الى فرض السيطرة حتى ولو كان بالقوة العسكرية.