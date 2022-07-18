شاهد.. الجيش السوري يعزز مواقعه على الشريط الحدودي مع تركيا

العالم - سوريا

وذكرت سانا أن “وحدات من الجيش العربي السوري قامت بتعزيز مواقعها في مدينتي عين عيسى وعين العرب بريفي الرقة وحلب” لافتاً إلى أن “هذا الإجراء يأتي في سياق الخطوات التي تقوم بها الدولة لترسيخ الأمن والاستقرار على كامل الجغرافيا السورية”.

وتأتي تعزيزات الجيش السوري في ظل تصاعد اعتداءات القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها على المناطق والقرى والبلدات الآمنة واستهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم والبنى التحتية بقذائف المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون ما يتسبب بارتقاء شهداء ووقوع إصابات بين المواطنين ونزوح مئات الأسر إضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.