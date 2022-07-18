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وزير الخارجية الايراني: الاجتماع الثلاثي لقادة الدول الضامنة لمسار استانة سيعقد يوم غد بطهران بحضور رؤساء ايران وروسيا وتركيا.

الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

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