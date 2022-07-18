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روسيا: سنرفع مستوى علاقاتنا مع ايران الى مستوى الشراكة الاستراتيجية

روسيا: سنرفع مستوى علاقاتنا مع ايران الى مستوى الشراكة الاستراتيجية
الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

صرح مساعد الرئيس الروسي ، يوم الاثنين، ان روسيا تخطط لرفع مستوى علاقاتها مع ايران الى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

العالم - ایران

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي، قال يوري اوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، ان روسيا تخطط لرفع مستوى علاقاتها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية الى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن اوشاكوف قوله: إيران شريك هام لروسيا، العلاقات تحمل طابع صداقة، ولها تاريخ يمتد لقرون، وتتطور بشكل فعال للغاية في أوسع مجموعة من المجالات. هناك خطط لدى البلدين للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى جديد، إلى مستوى شراكة استراتيجية. وفي هذا الشأن جاري إعداد اتفاق جديد بين الحكومتين.

وبشأن المفاوضات لإلغاء الحظر عن ايران، قال مساعد بوتين، ان روسيا تؤيد الاتفاق النووي مع ايران وفقا لصيغة الاتفاق في عام 2015.

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روسيا: سنرفع مستوى علاقاتنا مع ايران الى مستوى الشراكة الاستراتيجية

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