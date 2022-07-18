الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢
٠٤:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: رئاسة البرلمان العراقي تعلن تحديد اجتماع ثان لرؤساء الكتل يوم الخميس المقبل لبحث التفاهمات الكردية حول رئاسة الجمهورية.

الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد خاتم من الألماس يدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية

قريبا.. إنتاج عمل سينمائي عراقي إيراني يوثق مرحلة دحر "داعش"

بالفيديو.. عيد الغدير مناسبة لوحدة الامة الاسلامية ضد العدو الصهيوني

روسيا: سنرفع مستوى علاقاتنا مع ايران الى مستوى الشراكة الاستراتيجية

قلق في مجلس النواب الأمريكي بشأن نزاهة انتخابات البحرين القادمة

الاحتلال يزعم اسقاط طائرة مسيرة دخلت فلسطين المحتلة من أراضي لبنان