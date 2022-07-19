الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢
٠٨:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

اليكم طريقة اختيار البطيخ الأحمر بالشكل الصحيح

اليكم طريقة اختيار البطيخ الأحمر بالشكل الصحيح
الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

قالت الخبيرة في المواد الغذائية يوليا ليميشيفا، إنه من الأفضل شراء البطيخ من المتاجر والأسواق المعتمدة، حيث يتم اختباره بحثا عن مبيدات الآفات والنترات والنويدات المشعة.

العالم - منوعات

وأشارت إلى أن هذه الظروف والشروط، لا تتوفر في منافذ البيع العشوائية المنتشرة في شوارع المدن.

ووفقا لها، من الأفضل شراء البطيخة التي يتراوح وزنها من سبعة إلى تسعة كيلوغرامات، مع العديد من الخطوط المتناقضة والبقع الصغيرة البرتقالية الصفراء.

وعند الدق باليد على البطيخة الناضجة، سيسمع صدى رنان واضح وستشعر اليد بالارتداد عند ذلك.

وقالت الخبيرة: "أصحاب الباع الطويل والمخضرمين في تناول البطيخ الأحمر، يعرفون عادة كيف يجب اختيار البطيخة بشكل صحيح. يضغطون عليها بالقبضتين. والثمرة الناضجة تصدر صوتا واضحا ورنانا، والبطيخ غير الناضج يستجيب بشكل فاتر وأجوف".

وشددت الخبيرة على أنه يجب تخزين البطيخ، في مكان تتراوح درجة حرارته بين 10 و 15 درجة وتبلغ حدود رطوبته 80-90 في المائة. بشكل عام، يمكن تخزين البطيخ لعدة أشهر.

تصنيف :
كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

تناول البطيخ بشكل مفرط قد يؤدي إلى زيادة السكر في الدم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. مولاي تاج: نظام مغرب يدق مسمارا في نعشه بتعاونه العسكري مع الاحتلال

حكم بالسجن المؤبد على إرهابي اعتقله الحشد الشعبي سابقا

توقف الرحلات في أكبر قاعدة جوية بريطانية بسبب ذوبان المدرج!

وزيرا الدفاع الأمريكي والأوكراني يبحثان اجتماعهما المقبل حول أسلحة إضافية لكييف

اليكم طريقة اختيار البطيخ الأحمر بالشكل الصحيح

بالفيديو.. دبان في ضيافة سيدة ويأكلا الكعك!