صنعاء: قوى العدوان نهبت 9.5 مليار دولار من عوائد النفط اليمني

العالم- اليمن

وقال وزير النفط لقناة المسيرة: قادرون على صرف مرتبات اليمنيين إذا كنا من يقوم بالإشراف على إنتاج النفط والغاز وتورد إلينا عائداته.

وأوضح أن هناك بيع لقطاعات نفطية وسرقة لأخرى وتنازلات عن قطاعات نفطية وتوقيف لقطاعات من قبل تحالف العدوان.

وأشار إلى أن الوزارة نادت الأمم المتحدة والعالم وكل المنظمات الإنسانية لتسهيل دخول المشتقات النفطية إلى البلاد لكن دون جدوى ، مؤكدا أن تحالف العدوان يريد إلحاق الأذى بالشعب اليمني سواء من خلال الجرائم أو من خلال الحصار.

من جانبه أدان المدير التنفيذي لشركة النفط عمار الأضرعي استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن الوقود في البحر الأحمر في ظل تمديد الهدنة المعلنة.. مشيرا إلى أن هناك سفينة بنزين وسفينة غاز محتجزتان لأكثر من 10 أيام من قبل تحالف العدوان وتم اليوم الإفراج عن سفينة بنزين بعد احتجازها لأكثر من 15 يوما تكبدت خلالها غرامات تأخير.

وعبر الأضرعي عن استهجانه لإحاطة الممثل الأممي الأخيرة بشأن سلاسة دخول سفن المشتقات النفطية ، مؤكدا بأن ذلك تضليل تكشفه القرصنة.