أمين كتائب الإمام علي (ع) يدعو لترشيح العامري لرئاسة وزراء العراق

العالم - العراق

وقال الزيدي في تغريدة عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، "عسى ان تسمعوا وتعوا هذه الصرخة، القادم بحاجة إلى رجل بمستوى تحدياتها، رجل يمتلك الحكمة والمقبولية والعقلانية والوسطية والسمعة الطيبة عند جميع فرقاء العملية السياسية".



وأضاف، "لدرء الفتن ووأدها نادوا واضغطوا وتمسكوا بترشيح هادي العامري ولنترك جميع الحسابات الأخرى، ليكلف بتشكيل حكومة سياسية قوية متماسكة خدمية نهضوية قادرة على لملمة الجراح وتفعيل صوت العقل والحكمة بدل أصوات النشاز التي ملأت المشهد السياسي وعبئته بالأحقاد وتجرنا للمآسي".



وأتم الزيدي "خياراتكم محدودة".