الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الايراني في تغريدة: اللقاء بين رؤساء إيران وتركيا وروسيا في طهران فرصة لمزيد من توطيد العلاقات وتطوير التعاون الاقتصادي.

الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أردوغان يصل العاصمة طهران

الزرقاء: أغلب القوى السياسية والعسكرية الفاعلة في ليبيا ترفض اعتماد الدستور الملكي

احتفالات في الهرمل شرق لبنان بعيد الغدير

السيسي: مصر يمكنها تصدير غاز شرق المتوسط بأكمله لأوروبا

العراق: الرد السريع يطيح بإرهابي في صلاح الدين

موظفات الكنيست يخرجن من صمتهن بعد تفاقم ظاهرة الفساد الاخلاقي