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وزير الخارجية الايراني: القمة الثلاثية بين إيران وتركيا وروسيا ستركز على أمن المنطقة في ظل حل سياسي وعدم اللجوء إلى الحرب وضمان الأمن الغذائي.

الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

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