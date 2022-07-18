احتفالات في الهرمل شرق لبنان بعيد الغدير

العالم- لبنان

وأنشدت فرقة العهد أناشيد المقاومة وتواشيح الغدير، فيما أنشدت فرقة جمعية كشافة الإمام المهدي (عج) أنشودة "إمام زماني"، كما تخلل الاحتفال مسابقة وتقديم جوائز للرابحين.

وللمناسبة، نظم مركز الإمام الخميني الثقافي في الهرمل ندوة فكرية في بلدة القصر، حاضر فيها الشيخ فادي سكرية حول معاني الغدير، بحضور حشد من الفعاليات والأهالي.

وفوج الإمام الباقر (ع) في جمعية كشافة الإمام المهدي (عج) أقام بالمناسبة حفلاً في الحديقة العامة في الهرمل، حضره حشد من الأهالي، جرى خلاله تكريم عدد من الشباب المكلفين، و تحدث فيه الشيخ طلال المسمار عن دور الشباب في نهضة الأمة. كما كانت كلمة للمكرمين وتوزيع الهدايا عليهم، قبل أن يختتم الحفل بتواشيح دينية.