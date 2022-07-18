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عبد اللهيان: على واشنطن التحلي بالواقعية واتخاذ خطوات للوصول إلى اتفاق نووي

عبد اللهيان: على واشنطن التحلي بالواقعية واتخاذ خطوات للوصول إلى اتفاق نووي
الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

دعا وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة إلى التحلي بالواقعية واتخاذ إجراءات من شأنها أن تفضي للوصول إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي.

العالم - ايران

وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "على البيت الأبيض أن يضع جانبا المبالغات والشكوك وأن يكون واقعيا ويقوم باتخاذ خطوات لإيجاد حل والتوصل إلى اتفاق والتوقف عن تكرار النهج غير الفعال والسلوك غير البناء وعدم اللجوء إلى الضغط والعقوبات"، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.

وأعرب عبد اللهيان عن امتنانه للجهود المتواصلة التي يبذلها بوريل، والمنسق الأوروبي للمفاوضات، إنريكي مورا، للتوصل إلى اتفاق نووي.

من جانبه، ثمن بوريل، وفقا للبيان، الإرادة الإيجابية والجادة التي تتحلى بها إيران في عملية المفاوضات، مؤكدا استعداده لتسهيل وتسريع عملية التفاوض حول الاتفاق النووي عبر التواصل والتشاور مع جميع الأطراف.

واستضافت العاصمة القطرية الدوحة، مطلع الشهر الجاري، محادثات غير مباشرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني، حول الاتفاق الخاص ببرنامج طهران النووي، وسبقت هذه الجولة في الدوحة عدة جولات تفاوضية في فيينا لم تسفر عن تقدم لافت.

وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في أيار/ مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

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