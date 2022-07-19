وزير الخارجية السوري يتوجه إلى طهران الثلاثاء

العالم-سوريا

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، يوم الاثنين، سيجتمع وزير الخارجية السوري مع نظيره الإيراني صباح الأربعاء.

وأضافت الوكالة أن المقداد سيبحث مع أمير عبد اللهيان العلاقات الثنائية ونتائج قمة أستانا، التي تنعقد الثلاثاء في طهران بمشاركة زعماء إيران وتركيا وروسيا.

ووصل الرئيس الروسي مساء الاثنين الى طهران للمشاركة في القمة الثلاثية بشأن محادثات استانا حول سوريا.

يذكر ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وصل كذلك في وقت سابق مساء الاثنين الى طهران للمشاركة في القمة الثلاثية.

وأعلن مكتب الرئاسة التركية أن إردوغان يخطط لإجراء محادثات ثنائية مع بوتين، خلال زيارته لإيران.