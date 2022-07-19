المغرب وإندونيسيا يبحثان تبادل الخبرات البرلمانية وتعزيز التعاون

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وأفاد بيان لمجلس النواب المغربي بأن المباحثات بين الجانبين، ركزت على تثمين العلاقات الثنائية، وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المغرب وإندونيسيا، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأبرز العلمي العلاقات البرلمانية المتميزة المغربية -الإندونيسية، مشيرا إلى التنظيم الجيد والنجاح الذي شهدته الدورة 144 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، والتي كانت فرصة لعقد لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف مع نظرائه رؤساء البرلمانات المشاركة في دورة الاتحاد البرلماني الدولي ببالي- إندونيسيا.

وشدد رئيس مجلس النواب المغربي على أهمية الدبلوماسية البرلمانية ودورها في الحوار والتواصل وتبادل التجارب والخبرات للاستجابة للحاجات الملحة التي أصبحت تفرض نفسها على الأجندة البرلمانية الوطنية والإقليمية والدولية.

من جهته، استعرض هداية نور وحيد مسار تطور العلاقات المغربية الإندونيسية وما يميزها من تقارب ثقافي وفكري وديني.

كما تقدم هداية بمقترح إنشاء منتدى برلماني يضم كمرحلة أولى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، دون أن يكون بديلا لمنظمات أو تجمعات برلمانية قائمة، موضحا أن مساره وأهدافه محددة في تعزيز التعاون والحوار وتبادل التجارب والخبرات.

ودعم رئيس مجلس النواب المغربي الجوانب الإيجابية للفكرة خاصة فتح منصات جديدة للتعرف على التجارب البرلمانية الأحادية والثنائية والمتعددة المجالس، والنقاش والحوار وتبادل التجارب والخبرات، دون المس باختصاصات ومهام المؤسسات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية القائمة، داعيا إلى تعميق التشاور والنقاش بشأن مقترح المنتدى البرلماني.