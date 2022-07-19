وقفة إحتجاجية في المغرب رفضا لزيارة رئيس أركان جيش الاحتلال للبلاد

العالم - المغرب

وأتت الوقفة الاحتجاجية استجابة للدعوة التي أطلقتها مجموعة "العمل الوطنية من أجل فلسطين" (مدنية)، المناهضة للتطبيع بالبلاد.

والزيارة هي الأولى من نوعها له إلى المغرب، وتستغرق 3 أيام.

وخلال الوقفة ردد المتظاهرون شعارات منددة بالزيارة والتطبيع مع الاحتلال، مثل "صهيوني يا ملعون.. فلسطين في العيون" و"صهيوني صبرك صبرك.. فلسطين تحفر قبرك".

ووصل يوم أمس قائد جيش الاحتلال أفيف كوخافي إلى المغرب، لأول مرة بصورة علنية، في إطار تعزيز التعاون العسكري والأمني بين تل أبيب والرباط، الذي بدأ يتشكل في نيسان/ أبريل 2020، حيث سيلتقي مع كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية في المغرب.