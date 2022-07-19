زائر شؤم يصل المغرب.. مخططات كوخافي للمنطقة

العالم - مع الحدث

واضاف جابر في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) ، ان هذه الزيارة اتت لتكشف ان التطبيع اصبح علنا فوق الطاولة ، ومنذ اشهر اجريت مناورات مشتركة بين المغرب وجيش الاحتلال الصهيوني لكنها لم تكن تحاط بالاعلام الكافي ولم تكن زيارة رئيس الاركان بشكل رسمي ويتم استقباله رسميا فقد كانت هناك زيارات سرية او لا يتم تغطية اعلاميا .

وتابع ان عندما يذهب رئيس الاركان جيش الاحتلال ومعه معاونيه لبحث التعاون العسكري والشؤون الامنية والاستخباراتية وفيعني انه ذهب ليرعى ويطور هذا التعاون ، حيث سيذهب ضباط مغاربة للتدريب في الكيان الصهيوني ومن الممكن ان تستقبل كلية اركان مغربية ضباط اسرائيليين.

بدوره قال عضو الهيئة المغربية لنصرة قضايا الامة سعيد مولاي التاج ان الشعب المغربي بمختلف التوجهات والانتماءات يعبر عن رفضه للزيارة المشؤومة بوقفة احتجاجية عارمة امام البرلمان المغربي، معتبرا ان هذه الزيارة فصل اخر من فصول الخزي والعار وهي جريمة كبرى يرتكبها النظام المغربي في حق شعبه والاجيال القادمة لانها خيانة عظمى بكل المقايس، قد نتفهم على مضض كافة اشكال التطبيع و قد يجد حتى مناصريها مبررات لها رغم ان الخيانة لا تبرر لكن هذا التنسيق العسكري والامني هو احد مسامير الاخيرة التي تدق في نعش النظام المغربي الذي انتقل من كونه حليف للامبريالية العالمية والصهيونية العالمية الى عميل بكل المقايس.

من جانبه قال مركز يوغرطة للاندماج المغاربي مقداد اسعاد هناك مخاوف ومخاطر حقيقية ونحن الان نعيش مرحلة متطورة من هذه العلاقة التي بدأت تحت الارض ثم بدأت تطفو وتظهر يوما بعد يوم ويبدوا ان هناك مرحلة متطورة ، مشيرا الى ان المغرب اليوم تضع سيادتها استقلالها بخطر كبير نتيجة هذا التعاون مع امريكا وخادمها الكيان الاسرائيلي كما انها تضع كل المنطقة في مخاطر كبيرة.

ضيف الحلقة:

الخبير العسكري والاستراتيجي العميد د.هشام جابر

عضو الهيئة المغربية لنصرة قضايا الامة سعيد مولاي التاج

رئيس مركز يوغرطة للاندماج المغاربي مقداد اسعاد

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https://www.alalam.ir/news/6272198