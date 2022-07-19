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الأقمار الصناعية تكشف..

إثيوبيا تكمل تخزين المليار الأول من ماء النيل بسد النهضة

إثيوبيا تكمل تخزين المليار الأول من ماء النيل بسد النهضة
الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

قال الخبير المصري عباس شراقي:"إن الأقمار الصناعية يوم أمس، أظهرت أنه بعد مرور 7 أيام من بدء التخزين الثالث بسد النهضة، اكتمل حجز أكثر من مليار م3 في السد".

العالم - افريقيا

وأشار الشراقي إلى استمرار فتح بوابتى التصريف (60 مليون م3/يوم)،، مبينا أن ذلك يتضح من مقارنة مستوى البحيرة اليوم بأعلى مستوى للبحيرة في سبتمبر الماضي.

وأفاد بأن إجمالي إيراد الأسبوع الماضي يبلغ حوالى 1.5 مليار م3 تم تصريف نصف مليار م3 من خلال بوابتي التصريف وحجز المليار المتبقي.

وتظهر بعض الصور من الموقع استمرار وضع الخرسانة لمزيد من تعلية الممر الأوسط الذي يصل ارتفاعه حاليا حوالي 590 متر فوق سطح البحر، والمستهدف الوصول إلى 590 متر.

ومن المتوقع للتخزين الثالث أن يكون حوالي 5 مليار م3 بالاضافة إلى تخزين العامين الماضيين ليصبح الاجمالي حوالى 13 مليار م3.

وتطالب مصر والسودان، إثيوبيا باتفاق عادل وملزم لتوزيع مياه نهر النيل يحفظ حقوق دول المصب.

وعلى الرغم من المفاوضات الماراثونية التي استمرت لسنوات لم تتوصل الدول الثلاث لاتفاق حتى الآن.

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الأقمار الصناعية تكشف.. إثيوبيا تكمل تخزين المليار الأول من ماء النيل بسد النهضة

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