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شاهد: سفرة ضيافة عيد الغدير في طهران بطول 10 كيلومترات

الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

عبّر الشارع الايراني بالملايين وبطريقة مميزة وجذابة عن فرحته بعيد الغدير الأغر ذكرى تنصيب الامام علي عليه السلام اميراً للمؤمنين، من خلال اقامة مراسم تتضمّن قراءة الاناشيد وتقديم الهدايا للاطفال واقامة الاحتفالات والمسابقات وغيرها من البرامج المنوعة.

العالم - مراسلون

بطول عشرة كيلو مترات، تمتّد سفرة ضيافة عيد الغدير الأغر في العاصمة الإيرانية طهران على امتداد شارع ولي العصر.

تتفنّن المواكب والمؤسسات الدينية بإقامة مراسم ضيافة قلّ نظيرها، فالمناسبة عظيمة، وهي الاحتفال بولاية إمام تجشّم أعباء الولاية، إنّه أمير المؤمنين وباب مدينة العلم، الإمام علي بن ابيطالب عليه السلام.

احتفالات وإنشاد للترانيم في مدح الإمام علي عليه السلام، فاليوم هو يوم السرور والعطاء، والأجنجةُ الثقافية والتربوية على طول موكب الاحتفال، تلم شمل الصغار قبل الكبار وتمزج بين البرامج المتنوعة حول موضوع الغدير.

بلغة لا تحتاج لترجمان، يعبر الشارع الإيراني عن فرحته الغامرة بعيد الغدير، والسير على منهج يقود المجتمع نحو الازدهار وبناء الإنسان.

عيد الغدير هو أُنشودة العزّ وإيقاع المحبة فمبايعة الامام علي عليه السلام جاءت للمسلمين بخير الدنيا والاخرة.

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شاهد: سفرة ضيافة عيد الغدير في طهران بطول 10 كيلومترات

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