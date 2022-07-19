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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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الخارجية الأمريكية: واشنطن لا ترى ما يشير في هذه النقطة إلى أن احتجاز مواطن أمريكي في الإمارات له أي علاقة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يصل الى العاصمة الايرانية طهران
وزير الخارجية الايراني: القمة الثلاثية بين إيران وتركيا وروسيا ستركز على أمن المنطقة في ظل حل سياسي وعدم اللجوء إلى الحرب وضمان الأمن الغذائي.
وزير الخارجية الايراني في تغريدة: اللقاء بين رؤساء إيران وتركيا وروسيا في طهران فرصة لمزيد من توطيد العلاقات وتطوير التعاون الاقتصادي.
مراسل العالم: رئاسة البرلمان العراقي تعلن تحديد اجتماع ثان لرؤساء الكتل يوم الخميس المقبل لبحث التفاهمات الكردية حول رئاسة الجمهورية.
مراسل العالم: زلزال يهز جنوب شرق افغانستان في ولاية خوست وبكتيكا وانباء رسمية عن وقوع جرحى.
عبداللهيان: خفض التوتر في مناطق النزاع بسوريا وعودة اللاجئين والمساعدة في احلال الامن والاستقرار بسورية أهم محاور "قمة أستانا" في طهران.
وزير الخارجية الايراني: الاجتماع الثلاثي لقادة الدول الضامنة لمسار استانة سيعقد يوم غد بطهران بحضور رؤساء ايران وروسيا وتركيا.
مراسل العالم: وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يصل الى العاصمة الايرانية طهران يوم غد الثلاثاء
مراسل العالم: انتهاء اجتماع روساء الكتل في مجلس النواب العراقي دون صدور اي بيان
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يصل الى العاصمة الايرانية طهران
الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش
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