أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 19 يوليو

ايران ..

بوتين وأردوغان يصلان طهران اليوم .. قمة ثلاثية إيرانية روسية تركية

جوان ..

تبلور مؤشرات نظام إقليمي جديد مع زيارة بوتين وأردوغان لطهران

ابرار..

رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي .. مستعدون لإستئناف العلاقات مع السعودية

رويش ملت ..

الرئيس العراقي برهم صالح يؤكد على أهمية توطيد علاقات بلاده مع إيران

كيهان ..

تنسيق بين القوات السورية والأكراد ببلدة منبج لمواجهة أي هجوم تركي جديد

قدس ..

نواب ديمقراطيون بالكونغرس ينتقدون زيارة بايدن للسعودية ولقاءه مع ولي العهد

سياست روز ..

مخاوف بأوروبا من مواجهة شتاء قطبي لنقص إمدادات الطاقة بسبب العقوبات على روسيا

عصر ايرانيان ..

إيران وروسيا تقرران التخلي عن إستخدام الدولار في معاملاتهما التجارية المشتركة

آرمان امروز ..

نواب ألمان يبدون مخاوفهم من إنزلاق العالم بحرب نووية بسبب الأزمة الأوكرانية

خراسان ..

هل ستدفع التهديدات الدولية بوقف المعونات بطالبان لإعادة إفتتاح مدارس البنات بأفغانستان ؟

جمهوري اسلامي ..

مظاهرات مناوئة للحكم العسكري بالخرطوم , ومصرع العشرات بمعارك قبلية بولاية النيل الأزرق

آرمان ملي ..

الرئيس الروسي يؤكد أن العقوبات الغربية غير قادرة على فرض عزلة على بلاده

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الثلاثاء

sd

سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها ( الرسالة النهائية لزيارة).. رغم كل الضجة الاعلامية والسياسية المبالغ فيها جدا لجولة الرئيس الامريكي جو بايدن للكيان الصهيوني والسعودية.. ( لم تحقق جولة بايدن أيا من هدفيها أي إيجاد تحالف إقليمي ضد إيران ودفع البلدان العربية الغنية بالنفط لزيادة إنتاجها ) ان قمة جدة بحضور بايدن لم تتطرق في بيانها الختامي لا لايجاد تحالف مع الكيان الصهيوني ضد ايران ولا حتى لموضوع التطبيع معه , كما ان السعودية رهنت اية زيادة بانتاجها النفطي باطار قرارات منظمة اوبك بلاس التي تضم روسيا ايضا . ان كل هذه المؤشرات والى جانب ابداء السعودية رغبتها بتحسين الاجواء مع ايران , تعطي فكرة واضحة عن انحسار النفوذ الامريكي بشكل واضح في المنطقة .

كيهان..

صحيفة كيهان نشرت تقريرا يتضمن مقتطفات لتقييم وكالة رويترز للانباء لجولة بايدن الاقليمية يحمل عنوان ( فشل في فشل)جاء فيه.. الرئيس الامريكي جو بايدن سجل فشلا مزدوجا بامتياز في جولته بالشرق الاوسط , الاول بعدم ابداء الدول العربية لاية رغبة واقعية في تشكيل حلف ناتو اقليمي مع "اسرائيل" , و الاخر بعدم استجابة البلدان العربية الغنية بالنفط وخاصة السعودية لطلب بايدن العاجل بزيادة انتاجها . ( إن بايدن عاد لواشنطن خالي الوفاض عمليا وكل ما قام به هو تسهيل خروج ولي عهد السعودية من عزلته الدولية ) وبعبارة اخرى وحسب رويترز , فأن بايدن لم يفشل فحسب بل ذهبت تضحيته بكل مبادئ حقوق الانسان من اجل النفط سدى بعدم استجابة السعودية بالشكل المطلوب لالحاحه بزيادة الانتاج.

عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( بوتين والزيارة الإستراتيجية لطهران) كتبت صحيفة عصر ايرانيان .. على العكس من زيارى الرئيس الامريكي جو بايدن للمنطقة والتي استهدفت تصعيد الاجواء الاقليمية , تاتي زيارة الرئيس الروسي لطهران في اطار اجتماعات استانة الخاصة بالازمة السورية والتي سيحضرها الرئيس التركي اردوغان ايضا, وهي اجتماعات لرفع التنسيق الاقليمي والدولي لاعادة الامن والاستقرار لربوع سوريا والمنطقة . ( إن زيارة بوتين ستشمل أيضا إجراء مباحثات مع إيران لرفع مستوى التعاون والتنسيق الإقتصادي والتجاري والعسكري المشترك ) ومثل هذا التنسيق يحظى باهمية خاصة جدا في ظل الظروف والاجواء الاقليمية والدولية مع تصعيد الكيان الصهيوني لتهديداته ضد بلدان المنطقة ومحاولات امريكا ايجاد تكتلات اقليمية وبالطبع هنام اجواء وتداعيات الحرب الاوكرانية ايضا .

ابتكار ..

صحيفة ابتكار كتبت في افتتاحيتها ( بوتين وأردوغان في طهران ).. تتضمن القمة الثلاثية الايرانية الروسية التركية بطهران في اطار اجتماعات "استانة " الخاصة بالازمة السورية قمم هامشية او ان صح التعبير جداول اعمال جانبية . ( فهذه القمة ستشهد مباحثات ثلاثية أيضا في مجالات التعاون الإقتصادي والبيئي , ومباحثات تركية روسية حول الحرب الأوكرانية) هذا الى جانب مباحثات تركية روسية حول تخفيض موسكو لقواتها بسوريا وموضوع العمليات العسكرية الجديدة التي تستعد تركيا للقيام بها بشمال سوريا, وبالطبع ستكون هناك قمة ايرانية روسية حول العلاقات الثنائية وتوسيع مجالاتها في ظل مواجهة البلدين لاعمال حظر وعقوبات غربية .

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي سلطت الضوء على جانب من انعكاسات فشل جولة بايدن الاقليمية في الصحافة الغربية , ونقلت في تقرير لها عن صحيفة الفيغارو الفرنسية قولها(بايدن يعود بيد خالية )جاء فيه.. ترى صحيفة الفيغارو الفرنسية ان جولة بايد للشرق الاوسط لم تحقق اية نتائج واقعية , فالسعودية والامارات رفضتا عمليا دخول اية احلاف اقليمية ضد ايران , وسبق ان رفضت قطر والكويت وسلطنة عمان اية مشاريع كهذه . ( إن بايدن لم يحصد سوى الفراغ في زيارته لجدة بعد زيارته الإستعراضية "لإسرائيل" والتي إفتقرت لأي جدول أعمال) وكل ما قام به بايدن هو تسهيل خروج ولي عهد السعودية محمد بن سلمان من عزلته الدولية التي ترتبط بقضية خاشقجي . وعلى صعيد النفط لم يحصل بايدن سوى على وعد محاط بالغموض والضبابية بشأن زيادة السعودية لانتاجها النفطي حتى عام 2027 الى 13 مليون برميل يوميا مقابل احد عشر مليون الان , وهو وعد بعيد الامد ورغم ذلك شككت الوكالة الدولية للطاقة به من الاساس .

ابرار ..

صحيفة ابرار اشارت الى تصعيد جديد للاجواء بين الغرب وروسيا حول اوكرانيا وكتبت في تقريرها ( السلام بشروط روسية بأوكرانيا لن ينهي العقوبات).. هذا ما قاله المستشار الالماني اولاف شولتز نفسه مؤخرا فيما اعتبره خبراء في اوروبا بمثابة تصعيد خطير بين روسيا والغرب , (شولتز هدد بأن أية مفاوضات روسية أوكرانية لوقف الحرب بشروط موسكو لن تنهي العقوبات الغربية على روسيا أبدا ) واعترف المستشار الالماني مع ذللك بالتاثير السلبي الواسع لهذه العقوبات على الاقتصاد الالماني نفسه وعلى معيشة المواطنين الالمان مع تفاقم ازمة واردات الطاقة .