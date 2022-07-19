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ايران تتيح للمصدرين طرح عملة الروبل نقدا في سوق الصرف

ايران تتيح للمصدرين طرح عملة الروبل نقدا في سوق الصرف
الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير التنفيذي لسوق الصرف " المتشكل" المختص بعرض النقد الاجنبي، عن اتاحة امكانية عرض المصدرين الايرانيين عملة الروبل الروسية في هذا السوق.

العالم - ايران

وأوضح " امير هاموني" في تصريح بمناسبة ادراج رمز التداول الروبل –الريال في السوق المتشكل اليوم الثلاثاء، أن الخطوة تتيح للمصدرين الايرانيين الى روسيا ورابطة الدول المستقلة CIS طرح عملة الروبل بسعر توافقي بالسوق.

من جانبه أكد مدير العلاقات العامة بالبنك المركزي الايراني" مصطفى قمري وفا" في تغريدة اليوم، أن المصدرين الايرانيين صار بامكانهم عبر البنوك ومكاتب الصيرفة الاعضاء بالسوق "المتشكل" طرح عملة الروبل على غرار اليورو والدولار في هذا السوق.

وأستطرد أن محافظ البنك المركزي الايراني لدى زيارته موسكو والاجتماع بالمسؤولين الروس هناك، قد توصل الى توافقات استراتيجية بمجال النقد والبنوك، حيث يتابع البنك تنفيذها بجدية.

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