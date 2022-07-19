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"الصومال وفنلندا" يبحثان سبل دعم برنامج الحكومة للمصالحة والسلام

الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس مجلس الشعب الصومالي شيخ آدم محمد نور بمبعوث فنلندا الخاص لمنطقة القرن الأفريقي سلطان سعيد أًحمد الذي يزورُ مقديشو حالياً.

العالم - افريقيا

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين، وموضوع الجفاف الذي تشهده مناطق من الصومال.

و في السياق نفسه،استقبل رئيس وزراء الحكومة الفيدرالية السيد حمزة عبدي بري، في مكتبه، نفس اليوم الإثنين، سلطان سعيد أحمد عضو البرلمان الفنلندي ومبعوث فنلندا الخاص لمنطقة القرن الأفريقي.

وناقش رئيس الوزراء مع البرلماني دور الحكومة الفنلندية في دعم برنامج الحكومة للمصالحة والسلام.

يذكر أنه تم مؤخراً تعيين السيد سلطان سعيد أحمد، وهو أول صومالي ينتخب لعضوية البرلمان الفنلندي، وهو المسؤول عن السلام.

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