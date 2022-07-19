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متحدث الخارجية الايرانية ناصر كنعاني لقناة العالم: على واشنطن إعطاء ضمانات حقيقية لإيران

الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

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