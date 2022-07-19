استطلاع للرأي يظهر تراجع تأييد التطبيع في الدول المطبعة

العالم - السعودية

ووفقاً للمسح الذي أجراه المعهد فإن أكثر من ثُلثي المواطنين في الدول الثلاث أصبحوا ينظرون إلى اتفاقيات التطبيع نظرة سلبية، بعد أقل من عامين من توقيعها.

وذكر المعهد الأمريكي، في تقرير له، أن استطلاعاً أجراه في نوفمبر 2020، أظهر أن 47% من الإماراتيين يؤيدون الاتفاقيات، مقابل 49% يعارضونها، وفي البحرين أيدها 45% مقابل 51% عارضوها، وفي السعودية أبدى 41% موقفاً إيجابياً من الاتفاقيات وعارضها 54% آنذاك.

أما في الاستطلاع الجديد، الذي أجراه المعهد نفسه، في مارس الماضي، فقد أيد الاتفاقيات 25% وعارضها 71% في البحرين، في حين أيدها 20% مقابل 76% معارضة في الإمارات، وفي السعودية أيدها 19% وعارضها 75%.

ووقعت كل من البحرين والإمارات اتفاقيتي تطبيع مع "إسرائيل" منتصف سبتمبر 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ولا توجد أي علاقات رسمية بين السعودية وكيان الاحتلال الإسرائيلي حتى اليوم، في ظل مساع إسرائيلية معلنة لإقامة علاقات مع المملكة.