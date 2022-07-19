الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢
٠٨:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 19-07-2022

الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 18-07-2022

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 18-07-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 18-07-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. مولاي تاج: نظام مغرب يدق مسمارا في نعشه بتعاونه العسكري مع الاحتلال

حكم بالسجن المؤبد على إرهابي اعتقله الحشد الشعبي سابقا

توقف الرحلات في أكبر قاعدة جوية بريطانية بسبب ذوبان المدرج!

وزيرا الدفاع الأمريكي والأوكراني يبحثان اجتماعهما المقبل حول أسلحة إضافية لكييف

اليكم طريقة اختيار البطيخ الأحمر بالشكل الصحيح

بالفيديو.. دبان في ضيافة سيدة ويأكلا الكعك!