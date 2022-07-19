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كنعاني لقناة العالم: قمة طهران الثلاثية ليست في مواجهة قمة جدة أو أية مبادرات من دول المنطقة للتعاون الإقليمي

الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

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