مولاي تاج: نظام مغرب يدق مسمارا في نعشه بتعاونه العسكري مع الاحتلال

العالم - خاص العالم

واعتبر سعيد مولاي التاج في حديث لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث)، ان هذه الزيارة فصل اخر من فصول الخزي والعار وهي جريمة كبرى يرتكبها النظام المغربي في حق شعبه والاجيال القادمة لانها خيانة عظمى بكل المقايس، ولا توجد مبررات للخيانة، وهذا التنسيق العسكري والامني هو احد مسامير الاخيرة التي تدق في نعش النظام المغربي الذي انتقل من كونه حليف للامبريالية العالمية والصهيونية العالمية الى عميل بكل المقايس.

واكد مولاي التاج ان المغاربة لن يستفيدوا شيئا من هذا التنسيق، فليس هناك حدود مع كيان الاحتلال الصهيوني حيث لا توجد حدودا مشتركة معه ولا توجد مصالح مشتركة على المستوى الامنى والاستخباراتي، اذا فهذا التنسيق هو انسياقا تاما وانجرافا وسقوط في مستنقع الخيانة ،والمغرب لن يستفيد من هذه الخطوات اي شيء الا مزيد من اختراق لمقدراته الامنية وهي احد الحصون والقوى الضاربة في المغرب الجانب الامني والعسكري.

وتعجب من هذا التعاون الدفاعي بين كيان الاحتلال والمغرب لتزويد الاخيرة بالاسلحة و للدفاع عن امنها ضد من؟، فهل تريد المغرب الدفاع ضد من يمثلون العمق الاستراتيجي لها ضد الجزائر ام تونس ام ليبيا ام موريتانيا هذا هو المحيط الذي تتحرك فيه المغرب وكل هؤلاء المفروض ان يكونوا عمقها الاستراتيجي عربيا واسلاميا اذا فالمغرب ليس مهددا الا من اسبانيا في حين علاقات المغرب واسبانيا وطيدة وتتحسن.

واشار الى ان هذا التعاون هو ابتزاز رخيص للمغرب لاختراق مؤسسته الامنية والعسكرية بشكل كبير وهدية مجانية للكيان الصهيوني، حيث ستنتقل المعلومات الامنية المغربية والعسكرية وكل الاسرار المغربية للكيان الصهيوني مما سيشكل تهديد للامن المغربي مستقبلا .

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