العراق.. انطلاق المرحلة الرابعة من عملية الإرادة الصلبة

العالم-العراق

وذكرت الخلية في بيان، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبعمل امني مشترك، انطلقت المرحلة الرابعة من عملية الإرادة الصلبة، لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية في جبال قره چوخ".



وأضافت الخلية، أن "العملية شهدت مشاركة قطعات من الفرقتين ١٤ و١٦ وتعزيز من الدبابات، وقطعات قوات البيشمركة من بينها قطعات زيرفان وقطعات المحور السادس، وقوات من جهاز مكافحة الإرهاب، وبإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش".



وأوضحت، أن "العملية جائت ضمن العمل المشترك بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة وفق التفاهمات الأمنية، لدحر الإرهاب والجريمة بمختلف صورها، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".