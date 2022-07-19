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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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كنعاني لقناة العالم: الرد الإيراني على أية حماقة يرتكبها الكيان الصهيوني سيكون مدمرا
كنعاني لقناة العالم: قمة طهران الثلاثية ليست في مواجهة قمة جدة أو أية مبادرات من دول المنطقة للتعاون الإقليمي
مراسل العالم عن تنسيقيات المسلحين:دخول رتل عسكري للجيش التركي يضم دبابات وناقلات جند من معبر باب الهوى إلى محافظة إدلب في سورية
كنعاني لقناة العالم: طهران تتفهم مخاوف تركية الأمنية على حدودها الجنوبية لكنها ترفض فكرة إقامة منطقة عازلة داخل سورية
كنعاني لقناة العالم: كنعاني للعالم: الرئيس الأميركي جو بايدن فشل في تشكيل تحالف عسكري ضد إيران ودول المنطقة لا تثق ببلاده
كنعاني لقناة العالم: إطالة أمد المحادثات النووية لا يصب في مصلحة كافة الأطراف خاصة الولايات المتحدة
متحدث الخارجية الايرانية ناصر كنعاني لقناة العالم: على واشنطن إعطاء ضمانات حقيقية لإيران
كنعاني لقناة العالم: الرد الإيراني على أية حماقة يرتكبها الكيان الصهيوني سيكون مدمرا
كنعاني لقناة العالم: قمة طهران الثلاثية ليست في مواجهة قمة جدة أو أية مبادرات من دول المنطقة للتعاون الإقليمي
كنعاني لقناة العالم: واشنطن لم تقبل بعد بكافة المطالب الإيرانية الواردة في نص الأتفاق المبرم عام 2015
الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش
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