الاتحاد الأوروبي يبدأ محادثات انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية

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وافتتحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، المفاوضات مع الدول المعنية خلال المؤتمر الصحفي قالت خلاله: "يا لها من لحظة تاريخية اليوم تبدأ ألبانيا ومقدونيا الشمالية مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضافت فون دير لاين: "لقد أظهرتم مرونة والتزامًا بقيمنا وبسيادة القانون، لقد حاربتم الفساد ولديكم وسائل إعلام حرة وقمتم بالعديد من الإصلاحات".

وتابعت المفوضية الأوروبية: "إن شعب ألبانيا ومقدونيا الشمالية يستحقان ذلك وسنرحب بهم كعضوين كاملي العضوية في الاتحاد الأوروبي".

وبدوره، قال رئيس وزراء مقدونيا الشمالية، ديميتار كوفاتشيفسكي، إن بلاده بعد 17 عامًا من الانتظار تبدأ مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي واللغة المقدونية ستصبح إحدى اللغات الرسمية للاتحاد.

وأضاف قائلا: "أولاً أود أن أعرب عن خالص امتناني لجميع أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي لدعمهم ومشاركتهم والتزامهم بالتكامل الأوروبي لمقدونيا الشمالية إنه لمن دواعي سروري أنه بعد 17 عامًا من الانتظار، بدأت المفاوضات وفتح آفاق جديدة للبلاد والمواطنين بشكل تدريجي وسننضم بقوة إلى الأسرة الأوروبية الكبيرة، والتي كانت هدفنا الاستراتيجي ذي الأولوية لعقود".

وشدد على أنه من المهم للغاية بالنسبة إلى سكوبي أن يتم إدراج اللغة المقدونية في اقتراح الاتحاد الأوروبي لمنصة التفاوض دون أي إضافات وتفسيرات ومراجع، مما يفتح الباب أمام اللغة المقدونية لتصبح اللغة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

يذكر أن دولة ألبانيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005 ومقدونيا الشمالية منذ عام 2014.