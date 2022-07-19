الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢
٠٣:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الاتحاد الأوروبي يبدأ محادثات انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية

الاتحاد الأوروبي يبدأ محادثات انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية
الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أطلق الاتحاد الأوروبي مفاوضات عملية انضمام كل من دولتي ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى المنظمة، وذلك من خلال عقد مؤتمر صحفي في بروكسل بمشاركة رؤساء البلدين المعنيين.

العالم - أوروبا

وافتتحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، المفاوضات مع الدول المعنية خلال المؤتمر الصحفي قالت خلاله: "يا لها من لحظة تاريخية اليوم تبدأ ألبانيا ومقدونيا الشمالية مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضافت فون دير لاين: "لقد أظهرتم مرونة والتزامًا بقيمنا وبسيادة القانون، لقد حاربتم الفساد ولديكم وسائل إعلام حرة وقمتم بالعديد من الإصلاحات".

وتابعت المفوضية الأوروبية: "إن شعب ألبانيا ومقدونيا الشمالية يستحقان ذلك وسنرحب بهم كعضوين كاملي العضوية في الاتحاد الأوروبي".

وبدوره، قال رئيس وزراء مقدونيا الشمالية، ديميتار كوفاتشيفسكي، إن بلاده بعد 17 عامًا من الانتظار تبدأ مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي واللغة المقدونية ستصبح إحدى اللغات الرسمية للاتحاد.

وأضاف قائلا: "أولاً أود أن أعرب عن خالص امتناني لجميع أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي لدعمهم ومشاركتهم والتزامهم بالتكامل الأوروبي لمقدونيا الشمالية إنه لمن دواعي سروري أنه بعد 17 عامًا من الانتظار، بدأت المفاوضات وفتح آفاق جديدة للبلاد والمواطنين بشكل تدريجي وسننضم بقوة إلى الأسرة الأوروبية الكبيرة، والتي كانت هدفنا الاستراتيجي ذي الأولوية لعقود".

وشدد على أنه من المهم للغاية بالنسبة إلى سكوبي أن يتم إدراج اللغة المقدونية في اقتراح الاتحاد الأوروبي لمنصة التفاوض دون أي إضافات وتفسيرات ومراجع، مما يفتح الباب أمام اللغة المقدونية لتصبح اللغة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

يذكر أن دولة ألبانيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005 ومقدونيا الشمالية منذ عام 2014.

تصنيف :

روابط ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يوافق على 'مساعدة عسكرية جديدة' لأوكرانيا بقيمة نصف مليار يورو

الاتحاد الأوروبي يقرر قطع المساعدات عن أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد لقائه الرئيس الايراني: أردوغان: إعادة تقييم لمسار أستانا بخصوص سوريا وتفعيلها مجددا

شاهد وصول تعزيزات أمنية لولايتي النيل الأزرق وكسلا بالسودان

قصائد شاعرة يمنية على جدران مدينة ليفربول البريطانية

سوريا والباراغواي تبحثان سبل تفعيل التعاون السياحي بينهما

تركيا تعلن "تحييد" 7 من عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

افتضاح نوايا السعودية والامارات واطماعهما بنفط 'المهرة'