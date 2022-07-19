روسيا تدعو إلى عدم تسييس مسألة تصدير الحبوب قبل الاجتماع المقبل في تركيا

العالم - روسيا

وأجاب فيرشينين على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، حول الموعد المتوقع للقاء التالي في تركيا حول "قضية الحبوب"؛ قائلا: "الإعلان عن اللقاء ليس لقاء بعد. هناك عدد من التصريحات المماثلة أطلقت في وقت سابق".

وأضاف: "نحن نتعامل بجدية، ونلتقي فقط عندما تكون هناك قضية تستحق المناقشة، وعندما تبدي أطرافها استعدادا للاستماع إلى وجهات نظر بعضها البعض واستيعابها. وبالنسبة لروسيا فإنها ملتزمة بمعاملة مثل هذه الأمور بأسلوب بناء".

وأكد أنه "إذا عملنا من أجل أن نحقق الأمن الغذائي للجميع في العالم، فلنتحدث عن هذا الأمر بالذات، وليس عن محاولات تسييس القضية، وإلقاء اللوم على روسيا باستمرار".

وعقدت في إسطنبول، الأسبوع الماضي، محادثات بين الوفود العسكرية لتركيا وروسيا وأوكرانيا ووفد الأمم المتحدة؛ حول تسوية قضية الحبوب؛ وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن اللقاء المقبل، قد يعقد خلال هذا الأسبوع.