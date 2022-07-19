شاهد: مقتل ألف شخص في أوروبا جراء ارتفاع درجات الحرارة

العالم - أوروبا

الف ضحية او أكثر؛ عدد قتلى موجة الحر غير المسبوقة في تاريخ اوروبا؛ مع استمرار تسجيل درجات الحرارة مستويات قياسية في فرنسا وإسبانيا ودول أخرى، وقد تصل إلى حد اربعين درجة مئوية.

وقال آرون سمولشو وهو سائح بريطاني:"ندرك تماماً حقيقة ان هذه الانواع من الظروف ستصبح أکثر فأکثر حدث شائعاً وهذا مقلق بشأن تغير المناخ".

موجة الحر هذه هيمنت على أوروبا الغربية وتسببت بحرائق غابات كثيرة. قالت السلطات انها قضت بالكامل على خمسة عشر الفاً ومئتي هكتار.

فيما أعلنت السلطات الفرنسية؛ إجلاء ستة عشر ألف شخص آخر من منطقة جيروند جراء الحرائق المندلعة. ليرتفع بذلك عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم منذ بدء الحرائق قبل نحو أسبوع الى اثنين وثلاثين ألف شخص.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية 'ميتيو فرانس' من أن الحر يتعاظم والقيظ يمتد ليشمل البلاد برمتها؛ متوقعة تسجيل مستويات قياسية خصوصا في غرب البلاد وجنوب غربها. وأوضحت أن درجات الحرارة قد تصل في بعض مناطق الجنوب الغربي إلى اربع واربعين درجة مئوية تليها ليلة شديدة الحر. لتكون أشد ايام الحر في تاريخ فرنسا.

وقالت آن لوري وهي مالکة متجر طعام:"الجو حار جداً، الشوارع فارغة. لدينا عميل واحد تقريباً في اليوم وهذا يؤثر بشکل کبير علی الارباح".

ويتوقع أن ترافق موجة الحر هذه مستويات قياسية أيضا في تلوث الجو مع تفاقم متوقع في تركز الأوزون لاسيما في منطقة الأطلسي وجنوب شرقي فرنسا بحسب منصة 'بريف إير' الوطنية لتوقعات جودة الهواء.

وفي إسبانيا، تسببت درجات الحرارة المرتفعة باشتعال الغابات قضى فيها عدة عناصر من أجهزة الإنقاذ ومكافحة الحرائق. ولا يزال عشرون حريقاً مستعراً في الغابات، وخارج نطاق السيطرة في أجزاء مختلفة من البلاد. ودمّرت الحرائق حوالى اربعة الاف واربعئمة هكتار من الأراضي الأسبوع الماضي، بحسب السلطات.

وقال المتحدث باسم المفوضية الاوروبية بالدز اوجفاري:"توصل الموفضية الاوروبية العمل بلا کلل لحشد المساعدة للمتحتاجين تم نشر طائرات مکافحة الحرائق في عدة دول".

وفي المملكة المتحدة، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية أول تنبيه «أحمر» من الحرارة الشديدة، محذّرة من خطر على الحياة. وقال مكتب الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة في جنوب إنجلترا قد تصل إلى اربعين درجة للمرة الأولى.

كما تسببت تسببت درجات الحرارة الشديدة في حرائق الغابات في أماكن أخرى من العالم.