اليهود يدنسون الحرم ومشاعر المسلمين

العالم - نبض السوشيال

انتشر الوسم مورد البحث (#يهودي_في_الحرم) عقب نشر تقرير لمراسل 'القناة 13' الإسرائيلية "جيل تماري" خلال تغطيته لموسم الحج لهذا العام، وتأكيد تواجده في مكة المكرمة وفي عرفات اثناء اداء المسلمين مناسك الحج، وتاكيده على دخوله مكة المكرمة متفاخرا بالقول: "أنا كنت هنا في مكة.. الحلم أصبح حقيقية".

وبذلك فقد دشن ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسما بعنوان (#يهودي_في_الحرم)، مستنكرين خلاله تقاعس السلطات السعودية وانبطاحها حتى فيما يمس الدين ويخالف القانون الذي يمنع غير المسلمين من دخول مكة المكرمة.

تقرير مراسل القناة الاسرائيلية لم يأت بمعزل عن تطورات التطبيع برعاية اميركية ومجيء الرئيس الاميركي جو بايدن الى السعودية، بل جاء تزامنا مع انتشار اخبار التطبيع السعودي وبدء شركات طيران "إسرائيل" تقديم طلبات التحليق في أجواء السعودية هذا الأسبوع في تعزيز لتفاهمات التطبيع العلني التي جرت مؤخرا بوساطة أمريكية بين المملكة وتل أبيب.

من جانبه، رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي يائير لابيد، صرح مؤخرا، أن الرحلات الجوية التي ستمر فوق الأجواء السعودية ستوفر الكثير من المال والوقت، وذكر لابيد، أنه “في يوم الجمعة ودعنا الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد زيارة تاريخية حققت إنجازات سياسية وأمنية واقتصادية، من شأنها أن تُعزز موقعية "كيان اسرائيل" لسنين طويلة.

وتابع قائلا: "بدءاً من الرحلات الجوية التي ستمر فوق المملكة العربية السعودية وستوفر لللمستوطنين الاسرائيليين الكثير من المال والوقت، وانتهاءً بإعلان ما يسمى بـ"أورشليم"، الذي يضمن الميزة النوعية لأجهزة الأمن الإسرائيلية".

وأوردت صحيفة “إسرائيل تايمز” العبرية أن شركتي “العال” و”أركيا” الإسرائيليتين قامتا بتغيير مسار الرحلات إلى وجهات في شرق آسيا لتقصير أوقات الرحلات.

"عود على بدء"، الى مراسل 'القناة 13' الإسرائيلية جيل تماري الذي ظهر في تقريره المصور وهو يوثق رحلته داخل الحرم المكي، ويظهر وهو يتجول بحرية في المشاعر المقدسة مع الحجيج، ويتكلم بالعبرية بلا قيود، قائلاً إن الحكومة السعودية منحته تصاريح أمنية، سهلت له المرور في كل الأماكن التي أراد زيارتها.

واحتفت الـ"قناة 13"الاسرائيلية بمراسلها وتقريره، حيث استضافته عقب نشر التقرير وناقشت معه كواليس رحلته في داخل السعوية، وكيف كان يتجول بحرية بين الحجاج في المشاعر المقدسة.

نتابع الان أهم التغريدات التي وصلت سطح موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ونبدأ مع حساب الناشط (د. محمد الصغير) الذي غرد قائلا:

"جيل تماري" مراسل القناة "13"

العبرية يتجول في مكة المكرمة،

ويلتقط صورا وينشر المقاطع من

أماكن المشاعر والبقاع

المقدسة، وعلى فرض أنه يحمل

جوازا أوروبيا، فهل هذا يسوغ له

دخول كل البقاع في

#السعودية، وهل صار طبيعيا أن

يتجول #يهودي_في_الحرم ؟

غرد حساب الناشط (يوسف) قائلا:

عند مدرستي الابتدائية عند نفس النافذة التي كنا نشرأب منها لرؤية قبر سيدنا حمزة يقف أحد المغضوب عليهم مظهرا كفره، تحت تأمين المنافقين يتحدى المنافقون الله كما تحداه أسلافهم لكنهم والله الأجبن عند اللقاء "لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون" #يهودي_في_الحرم

غرد حساب الناشطة (دليلة - Delilah):

#يهودي_في_الحرم كده كتير والله كتير كده فُجر

اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز

لغير المسلم التواجدفي

الحرم, لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا

يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ

هَذَا}والمراد بالمسجد:حدود الحرم كاملًا.

غرد الناشط اللبناني (أبو أمجد -ƁƖԼƛԼ) قائلا:

إذا كنت مسلماً ودخلت مكة المكرمة بدون تصريح زمن الحج، يتم تغريمك ١٠ آلاف ريال! أما إذا كنت #يهودي_في_الحرم فيمكنك الدخول بسهولة، بل ويتم تأمينك وتيسير تنقلاتك وتصوّر كل الطريق وأنت تضحك. وأكاد أجزم أنك إن انتقدت ذلك، ستجد من يبرر ويدافع عن ولي الأمر ويتهمك بدينك وعرضك!

من جهته غرد حساب الناشط (اخوان غازي) الذي غرد قائلا:

علموا ابنائكم..

أنه منذو فتح مكة لم يتجرأ

صهيوني واحد على تدنيس

الحرم المكي إلا في عهد

#محمد_بن_سلمان.

#انا_عقبة

#يهودي_في_الحرم

#التطبيع_خيانة

وفي السياق غرد حساب الناشط (أبا الحسن) منتقدا الجماعات التكفيرية الارهابية الناشطة في سوريا وتتلقى الدعم المباشر من قوات الاحتلال الاسرائيلي خصوصا في المجال الصحي قائلا:

الغريب فـي المعارضة السعودية انهم يستنكرون زيارة

الصهاينة الاسرائيليين الى مكة والمدنية المنورة ..

#يهودي_في_الحرم

وهم في سوريا يدعمون ارهابيين مدعومين من إسرائيل

بالمال والسلاح ويتلقون العلاج في الاراضي الفلسطينية

المحتلة

معارضة تطبع مع الصهاينة في مكان وتعارضهم في مكان آخر

نختم هه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب الناشطة (سارة نجم) التي غردت قائلة:

حينما تنتصر المصلحة الخاصة

على المصلحة العامة "ينهزم

الوطن"

#بايدن

#يهودي_في_الحرم