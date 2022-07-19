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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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قائد الثورة الاسلامية مخاطبا الرئيس التركي اردوغان: يجب حل قضايا سورية بالمفاوضات وعلى إيران وتركيا وسوريا وروسيا إنهاء هذه القضية بالحوار
قائد الثورة الاسلامية:الحفاظ على وحدة الاراضي السورية أمر مهم للغاية وأي هجوم عسكري في شمال سوريا سيضر بالتأكيد بتركيا وسوريا والمنطقة
قائد الثورة الاسلامية: أمريكا والكيان الصهيوني الغاصب لا يستطيعان إيقاف حركة الفلسطينيين الكبرى
قائد الثورة الاسلامية يؤكد خلال استقباله الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن الكيان الصهيوني من الأسباب الرئيسية للخلاف بين الدول الإسلامية
ايران وروسيا توقعان مذكرة تفاهم بقيمة 40 مليار دولار للتعاون في مجالي النفط والغاز
مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية: تطوير حقلي غاز كيش وبارس شمالي سيضيف أكثر من 100 مليون متر مكعب في اليوم لإنتاج الغاز الإيراني
مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية: تشمل هذه المذكرة تطوير حقلي كيش وبارس الشمالية وزيادة الضغط في حقل بارس الجنوبي وتطوير 6 حقول نفطية
مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية: وقعنا مذكرة تعاون استراتيجي مع شركة غازبروم الروسية بقيمة 4 مليار دولار حتى الان لتطوير 7 حقول نفطية
رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يصل مكتب قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للإدلاء بأقواله في قضية جمعية "نماء تونس"
كنعاني لقناة العالم: الرد الإيراني على أية حماقة يرتكبها الكيان الصهيوني سيكون مدمرا
قائد الثورة الاسلامية: أمريكا والكيان الصهيوني الغاصب لا يستطيعان إيقاف حركة الفلسطينيين الكبرى
الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش
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